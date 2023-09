Desfile cívico-militar marca o aniversário de 119 anos do município de Sena Madureira

A cidade de Sena Madureira, no Acre, celebrou com grande entusiasmo seus 119 anos de fundação nesta segunda-feira, 25. A Prefeitura organizou um desfile cívico-militar especial para comemorar a data, que contou com a presença do governador do estado, Gladson Cameli, ao lado do prefeito Mazinho Serafim e um grande número de autoridades, além de intensa presença da população.

Pelo menos oito escolas, juntamente com instituições convidadas, como a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, desfilaram ao longo da Avenida Avelino Chaves, proporcionando um espetáculo cívico que encheu de orgulho os moradores da cidade. O desfile teve início às 16 horas, com grande comoção de toda a população.

Gente como Elineide Morena da Silva, jovem mãe que levou os três filhos para acompanhar o desfile e assistir a sobrinha desfilar, filha da irmã, que também estava nas arquibancadas providenciadas para a população.

“É o único momento das comemorações da cidade que eu vim acompanhar. Gosto muito do desfile, é ótimo de vir com a família e espero que meus filhos possam desfilar um dia pela escola deles”, contou Elineide.

Olho no futuro

A celebração ganhou ainda mais significado com a presença do governador Gladson Cameli, que tem laços profundos com a cidade. Em seu discurso, Cameli expressou o carinho pela região e ressaltou seu compromisso com o desenvolvimento de Sena Madureira, mencionando diversas obras e investimentos realizados durante a trajetória política, como a avançada construção da Ponte do Segundo Distrito e a necessidade de dar encaminhamento para a importante obra do Hospital João Câncio Fernandes.

Cameli também agradeceu às parcerias com a Prefeitura de Sena Madureira e aos representantes da região no governo estadual e federal. Ele reiterou seu compromisso contínuo com a cidade e seu povo, afirmando: “Sena Madureira sempre terá um lugar especial em meu coração, e estou comprometido em continuar trabalhando incansavelmente para o progresso desta querida cidade. Eu não vou esquecer minhas responsabilidades como governador. Esse é o primeiro ano do novo mandato, passamos a pandemia e temos compromisso de melhorias com a vida do povo”.

O prefeito Mazinho Serafim esteve presente no evento e foi o anfitrião do desfile. Em sua fala, ele destacou que Sena Madureira está construindo um futuro promissor e brilhante para seus cidadãos. Ele enfatizou a importância da união e do trabalho conjunto para alcançar os objetivos de desenvolvimento da cidade, fortalecendo a comunidade e proporcionando uma vida melhor para todos.

“Sentimento hoje é de gratidão à população, ao nosso governador Gladson Cameli que nos ajudou muito não só na nossa festa, mas em convênios pelo desenvolvimento da nossa cidade e veio aqui hoje com um belo discurso, trazendo mais esperança para o povo de Sena Madureira”, completou o prefeito.

História

A história de Sena Madureira, conhecida como Princesa do Iaco, foi homenageada durante o evento. Fundada em 25 de setembro de 1904, a cidade tem uma história rica e um papel fundamental na região do Alto Purus. A população, ao longo dos anos, foi enriquecida por imigrantes vindos de várias partes do Brasil, especialmente do Nordeste, que se estabeleceram na cidade em busca de melhores oportunidades.

O desfile e o discurso do governador Cameli marcaram uma data especial para Sena Madureira, celebrando sua história, diversidade e um promissor futuro de toda a região.