Ex-BBB Diego Alemão é perseguido e preso no Rio de Janeiro por porte ilegal de arma

O ex-BBB Diego Bissolotti Gasques, o ‘Diego Alemão’, foi preso na madrugada desta terça-feira (26), no Rio de Janeiro, por porte ilegal de arma.

De acordo com o registro de ocorrência, obtido pela CNN, a PM foi acionada por populares que relataram que ‘Diego Alemão’ estaria portando uma arma de fogo próximo à Avenida Visconde de Pirajá, em Ipanema, e teria ameaçado efetuar disparos.

Ainda segundo o registro, antes da chegada da PM, o ex-participante entrou em um táxi para ir embora, mas o veículo foi perseguido por viaturas do 23 BPM e os ocupantes foram abordados na altura da Avenida Delfim Moreira, no Leblon.

De acordo com o registro de ocorrência, ‘Diego Alemão’ estava no banco de trás e, após uma revista, foi apreendido com ele um revólver calibre 32 com duas munições no tambor e outras 6 munições em uma cartucheira.

Diego foi levado para 12ª DP em Copacabana, na zona sul do Rio, onde foi preso em flagrante por porte ilegal de arma.

Segundo a PM, inicialmente ‘Diego Alemão’ negou que a arma fosse dele, mas na delegacia acabou confessando ser o proprietário do revólver.

Questionado sobre o fato, o taxista que estava transportando o ex-BBB relatou ter visto Diego armado e apontando o revólver para as pessoas que estavam próximas a ele.

O empresário foi solto por volta das 9h desta terça-feira (26/09), após pagar uma fiança de cerca de R$ 4 mil.

A CNN tenta localizar a defesa de ‘Diego Alemão’ para um posicionamento sobre o ocorrido.