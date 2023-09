Cruzeiro e Bragantino se enfrentam neste domingo (3) no Estádio Mineirão, em MG

Neste domingo (3) às 18h30, Cruzeiro e Red Bull Bragantino se enfrentam no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 22ª do Campeonato Brasileiro Série A 2023. Em cenários um pouco opostos na tabela, os clubes vão em busca de uma vitória importante para melhorar a situação na caminhada, neste início de segundo turno.

A Raposa, em situação mais complicada, está há sete partidas sem vencer, e vem de uma dura goleada por 3 a 0 diante do Grêmio. A derrota ocasionou na demissão do técnico português Pepa, e o time irá para o duelo sob o comando de Fernando Seabra, treinador do Sub-20 celeste. O clube é o 12º lugar com 25 pontos, sendo 10 abaixo do G-6 e apenas quatro pontos acima do Z-4.

Já o Massa Bruta está em situação mais favorável. O time paulista vem de uma vitória diante do Cuiabá por 2 a 0 em casa, e se encontra no G-6 em 6º lugar na tabela, com 35 pontos conquistados. O Braga vai em busca de mais um triunfo, para se manter na zona para a Copa Libertadores da América.

RETROSPECTO

Segundo dados do Cruzeiropédia, foram 15 duelos entre os times, com um histórico de equilíbrio. Ao todo, foram sete vitórias para o Cruzeiro, seis vitórias para o Red Bull Bragantino, e dois empates. Neste ano, ambos se enfrentaram em dois jogos em Bragança Paulista (SP), sendo um amistoso e pela 3ª rodada da Série A. Todos acabaram em triunfo da Raposa.

FICHA DO JOGO

Cruzeiro x Red Bull Bragantino

Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2023 – 22ª rodada

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA) – RJ

Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (FIFA) – BA

Assistente 2: Luiz Claudio Regazone – RJ

Quarto Árbitro: Murilo Francisco Misson Junior – MG

Assessor: Anderson Carlos Goncalves – PR

Árbitro de Vídeo: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA) – PR

AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios – SE

Assistente de Árbitro de Vídeo 2: Antonio Magno Lima Cordeiro – CE

Observador de VAR: Hilton Moutinho Rodrigues – RJ

ONDE ASSISTIR

A partida será exibida pelo Premiere FC, na TV fechada.

Para saber tudo sobre o Brasileirão, siga o Esporte News Mundo no Twitter, Facebook e Instagram.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cruzeiro: Rafael Cabral; Palacios (William), Neris, Luciano Castan e Marlon; Lucas Silva, Matheus Jussa e Matheus Vital; Arthur Gomes, Wesley e Rafael Elias. Técnico: Fernando Seabra

Desfalques: Wesley Gasolina, Matheus Pereira, Rafael Bilu e Ramiro (lesionados).

Red Bull Bragantino: Cleiton; Silva, Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Quintero, Helinho, Gustavinho e Marcos Vinicios; Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha

Desfalques: Eduardo Santos, Eduardo Sasha, Eric Ramires, Henry Mosquera, Lucas Cunha, Nathan Camargo e Raul (lesionados).

PALPITES

Nathan Sacchetto, setorista do Cruzeiro

“A situação da Raposa é drástica. Sem treinador efetivo, ainda sofrendo com seus próprios erros, o Cruzeiro vai precisar desempenhar ao máximo diante de um adversário que, mesmo com certas instabilidades na campanha, demonstra superioridade de organização.

Espero ver uma Raposa com mais atitude diante do seu público no Mineirão, mas acredito que terá equilíbrio, diferente daquilo que se viu no primeiro turno da Série A.”

Placar: Cruzeiro 1 x 1 Red Bull Bragantino

Ricardo Pilotto – Setorista do Red Bull Bragantino

“Imagino que será um duelo disputado do primeiro ao último minuto. De um lado, teremos um Cruzeiro que já não vence há sete jogos e precisa voltar a vencer para se afastar da briga contra o rebaixamento e agora está sem treinador por conta da demissão de Pepa. Do outro, um Bragantino que venceu o Cuiabá por 2 a 0 com autoridade e tentará iniciar uma nova sequência de resultados positivos para voltar firme na briga pelo G-4.

Por isso, acredito que pelo momento atual das duas equipes, Braga leve uma pequena vantagem para este confronto e pode sair vitorioso.”