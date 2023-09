Enfermeiro é morto a facadas em Santa Rosa do Purus

O enfermeiro Júnior Moura foi morto com várias facadas na madrugada deste domingo, 3, no município de Santa Rosa do Purus, interior do Acre.

O suspeito de cometer o crime é um soldado do exército, cujo nome ainda não foi divulgado pelas autoridades.

A vítima conhecida carinhosamente como Juninho, era uma figura muito querida na comunidade. Além de seu trabalho na área da enfermagem, também era ativo no cenário das quadrilhas juninas locais.

Segundo informações do portal Yaco News, o soldado acusado de cometer o crime faz parte do 7ºBEC (Batalhão de Engenharia e Construção), uma unidade do exército local.

O suspeito de praticar o homicídio foi detido em flagrante e encontra-se sob custódia nas dependências do quartel do exército da região, aguardando o desdobramento das investigações e o processo legal. Ainda não foi relevada a motivação para o crime.

Com informações do Yaco News