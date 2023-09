Cássio salva o Corinthians no fim e clássico termina em 0 a 0

Corinthians e Palmeiras não conseguiram tirar o zero do placar na tarde deste domingo (3), na Neo Química Arena, em clássico válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em um jogo de poucas chances claras de gol, o time de Abel Ferreira, vice-líder do Brasileirão, teve mais posse de bola, mas não conseguiu furar o bloqueio corintiano. No penúltimo lance de partida, em contra-ataque palmeirense, Breno Lopes ficou cara a cara com o goleiro Cássio, mas chutou em cima do camisa 12 corintiano, que salvou o chute do atacante.

Com o empate, a equipe alviverde foi a 41 pontos, dez a menos que o líder Botafogo, que perdeu no sábado (2) para o Flamengo, no Nilton Santos. O Corinthians, 12º colocado, foi a 26 pontos na tabela.

Um dos destaques do clássico paulistano foi a pipa com uma provocação ao Palmeiras que interrompeu o confronto por quase dois minutos. No item, que tinha o logo da Cachaça 51, havia a inscrição “Mundial, não. 51 é pinga!”. A pipa ficou presa em uma estrutura da Neo Química Arena e o árbitro Anderson Daronco paralisou o jogo até que ela saísse do local.

Corinthians e Palmeiras só voltam a jogar após a data Fifa. O Timão visita o Fortaleza no dia 14, no Castelão, pelo Brasileirão. Já o time alviverde recebe o Goiás, no dia 15, em Sao Paulo, também pelo Nacional.

Dia de homenagens

O clássico marcou a primeira partida oficial do Corinthians após seu aniversário de 113 anos, comemorado na sexta-feira (1º). Como de praxe, não faltaram homenagens da torcida alvinegra ao clube.

Antes da bola rolar, as torcidas organizadas do Timão estenderam 113 bandeiras ao redor do gramado. Cada uma homenageava um ídolo da história corintiana.

Sem os craques

Corinthians e Palmeiras não tiveram, talvez, seus melhores jogadores no clássico deste domingo. Pelo lado do Timão, Renato Augusto foi ausência de última hora por conta de um desgaste muscular. A equipe preferiu não escalar o camisa 8 para evitar uma lesão mais séria em um momento decisivo na temporada.

Já o Palmeiras não pôde contar com Dudu, este por uma razão mais grave. Na última semana, o jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e não joga mais em 2023.

Troca tripla

O Corinthians voltou para o segundo tempo buscando se lançar mais ao ataque em relação à etapa inicial. A equipe de Vanderlei Luxemburgo adiantou suas linhas e aumentou a posse de bola, mas sem converter em chances de gol.

Até por isso, o treinador do Timão logo promoveu três substituições, todas no setor ofensivo. Pelas beiradas, Wesley e Matías Rojas deram lugar a Ángel Romero e Gustavo Mosquito. Na criação, Ruan Oliveira assumiu a vaga de Giuliano.

Monumental!

Já nos acréscimos da partida, Cássio operou mais um de seus tantos milagres com a camisa do Corinthians. O lance surgiu depois de um vacilo de Ruan Oliveira, no meio de campo, que perdeu a posse da bola.

No contra-ataque, Endrick arrancou em velocidade e tocou para Vanderlan. O lateral ultrapassou, cruzou rasteiro e viu Breno Lopes, com gol aberto, chutar fraco e parar na defesa de Cássio.

Corinthians 0 x 0 Palmeiras

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos (Matheus Bidu); Gabriel Moscardo (Fausto Vera), Maycon e Giuliano (Ruan Oliveira); Matías Rojas (Mosquito), Wesley (Romero) e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Breno Lopes), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Gabriel Menino (Richard Ríos), Zé Rafael e Raphael Veiga; Mayke, Artur (Jhon Jhon) e Rony (Endrick). Técnico: Abel Ferreira

Cartões amarelos: Zé Rafael e Murilo, do Palmeiras; Lucas Veríssimo, do Corinthians

Cartões vermelhos: Murilo, do Palmeiras; Maycon, do Corinthians

Motivo: Jogo da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e hora: 3 de setembro de 2023, às 16h

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Nailton Júnior de Sousa Oliveira

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral