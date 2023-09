Bahia e Vasco medem forças neste domingo (3), pela 22ª rodada do Brasileirão

Bahia e Vasco medem forças neste domingo (3), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. O confronto direto contra a zona de rebaixamento vale pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço é o 16º colocado, com 21 pontos, mesma pontuação do Santos, primeira equipe do Z4. O Cruz-Maltino aparece em 18º na tabela e, com 16 somados, não sai desta posição mesmo se triunfar. Mas pode encurtar a distância para o 16º lugar.

Na rodada passada, os baianos perderam por 3 a 0 para outro carioca, o líder Botafogo, fora de casa. Entretanto, no último compromisso em Salvador, atropelaram o Red Bull Bragantino (4 a 0) e esperam, portanto, manter a boa sequência em seus domínios. Desde 2012, o time não perde para o Cruz-Maltino na condição de mandante.

O jogo do primeiro turno terminou com vitória do Tricolor por 1 a 0 em São Januário. O gol foi anotado por Thaciano aos 44 minutos da primeira etapa. Os cruz-maltinos ainda eram comandados por Mauricio Barbieri e tinham Andrey Santos e Pedro Raul no plantel. Já o último encontro em Salvador ocorreu pela Série B do ano passado, quando os donos da casa também levaram a melhor, desta vez por 2 a 1.

Onde assistir

Os canais Premiere e Sportv transmitem a partida na Arena Fonte Nova.

Como chega o Bahia

O Bahia chega para esse desafio com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. O técnico Renato Paiva não teve vida fácil para montar a equipe. Isso porque não pode contar com Cauly, André e David Duarte, todos lesionados, além de Yago Felipe, suspenso. Por outro lado, Luciano Juba foi registrado no BID na última sexta-feira e fica à disposição para a partida.

Como chega o Vasco

O Cruz-Maltino vem de revés por 1 a 0 para o Palmeiras, com polêmica de arbitragem. Foram, aliás, duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O time busca manter as boas atuações e sabe que não pode perder a oportunidade diante de um rival direto. Mas para esta partida, o técnico Ramón Díaz não terá o volante Zé Gabriel, suspenso. Assim, o substituto deve ser Jair, que ficou como opção no banco de reservas na rodada passada.

A grande expectativa, porém, fica por conta de um reforço de peso que deve fazer sua estreia neste jogo em Salvador. O francês Payet está relacionado para a partida. Mas a tendência é a de que ele fique como opção para entrar no segundo tempo.

BAHIA X VASCO

22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 3/9/2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Thaciano e Léo Cittadini; Ademir, Rafael Ratão e Vinícius Mingotti (Everaldo). Técnico: Renato Paiva.

VASCO: Léo Jardim; Robson, Medel, Léo e Lucas Piton; Jair, Paulinho e Praxedes; Serginho, Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Auxiliares: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)