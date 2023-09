Cristiano Ronaldo causa furor no Irã e ônibus do Al-Nassr é cercado por fãs; veja o vídeo

O Al-Nassr enfrenta nesta terça-feira (18) o Persepólis, pela primeira rodada da fase de grupos da Champions League da Ásia. E a chegada de Cristiano Ronaldo a Teerã, capital do Irã, não passou despercebida pelos fãs do astro português.

Iranianos de todas as idades aparecem em um vídeo, publicado nas redes sociais do Al-Nassr, perseguindo e cercando o ônibus que leva a delegação saudita. Além do atacante, a equipe conta também com outras estrelas, como o senegalês Sadio Mané e o croata Marcelo Brozovic.

هي أشيـاء لا تُشتـرى 💛

كُن أقرب وشاهد كواليس وصول #العالمي 🤩

إلى العاصمة الإيرانية طهـران

عبـر حساب #النصر الرسمي في سناب شات 🤳https://t.co/Hrdf7HugGG pic.twitter.com/lsgfBiP2Uv

— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 18, 2023



Nas imagens, um jovem segura um pôster de Cristiano Ronaldo. Outro garoto, com a camisa do Al-Nassr, aparece visivelmente emocionado.

“Essas são coisas que não podem ser compradas”, diz o clube saudita na postagem.

Al-Nassr e Persépolis estão no grupo E da Champions League asiática, ao lado de Al Duhail, do Catar, e FC Istiklol, do Tadjiquistão.