Após confronto de sem-teto, Gladson oferece 25 lotes e garante 200 moradias para 2024

O governador Gladson Cameli (PP) e secretários de Estado receberam na Casa Civil na noite dessa terça-feira, 5, representantes da ocupação Terra Prometida, retirados de área do governo no bairro Irineu Serra, no mês de julho, em Rio Branco. Na ocasião, foram oferecidos lotes de terra localizado na ocupação Mariele Franco.

Sobre o encontro, o governador Gladson Cameli reafirmou que o governo vem estabelecendo diálogo com as famílias para ouvir suas necessidades. “Apresentar da melhor forma o que o estado vem fazendo para auxiliar essa comunidade. O diálogo sempre será a chave para a resolução de conflitos. Estamos fazendo o que está ao nosso alcance para proporcionar bem-estar a essas pessoas”, declarou Cameli.

O secretário de governo, Alysson Bestene, afirma que tudo que está dentro da lei vem sendo feito para ajudar os moradores da invasão. Segundo Bestene, além do aluguel social, foram oferecidos 25 lotes de terra para que parte dos moradores possam construir residências provisórias. “Tudo que é possível, estamos fazendo para eles. Somente com aluguel social já são 60 famílias contempladas, além disso, vamos doar esses terrenos”, comentou.

Alysson também garantiu que as mais de 200 residências que serão construídas pela gestão já tem prazo para ocorrer, no início de 2024. “A partir de janeiro vamos dar início aos prédios”, garantiu dizendo que em relação aos lotes oferecidos, os moradores terão que preencher critérios. “Comprovar renda e não pode ter vínculo de moradia”, afirmou.