Feriadão no Acre terá chuvas, temporais e nível do Rio Acre pode subir, diz previsão

O feriado prolongado no Acre terá chuvas e temporais, é o que prevê o pesquisador Davi Friale. Segundo o meteorologista, a maior parte das chuvas serão pontuais e passageiras, mas em algumas áreas as precipitações podem ser intensas e acompanhadas de ventos fortes.

Apesar da previsão de água, o calor deve permanecer intenso em todo o Acre e os termômetros podem marcar 38°C no Juruá e no Alto Acre. As temperaturas mínimas oscilam entre 20°C e 22°C.

Tanta água deve fazer o nível do Rio Acre subir e ultrapassar a marca de 2,5m antes do dia 15 de setembro.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INmet) publicou aviso iniciando nesta quarta-feira (6) com alerta amarelo para chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos que podem variar de 40 a 60 km por hora em regiões do Alto Acre, centro do Estado e Vale do Juruá.

Em Rio Branco e Baixo Acre não há alerta. É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O Inmet informa que em caso de rajadas de vento não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além desses cuidados é importante evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.