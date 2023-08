PF investiga reunião de Anderson Torres para comprovar que Bolsonaro ordenou bloqueios

Além do próprio Vasques, que já prestou depoimento sobre o caso no passado e vai depor à PF nesta quinta-feira, Marília Alencar também será ouvida na sexta para descrever a reunião.

Policiais Federais que estiveram no Ministério da Justiça naquele dia também serão convocados. Em seu primeiro depoimento, Vasques fez questão de dizer várias vezes que a operação nas estradas no dia do segundo turno era do Ministério da Justiça e não da PRF.

Outra evidência que está sendo considerada pela PF para envolver Torres e Bolsonaro no planejamento dos bloqueios nas estradas é uma viagem do ministro da Justiça à Bahia no dia 26 de outubro, detalhada pelo blog em abril passado.

O ministro viajou com o diretor-geral da PF, Márcio Nunes, e seu secretário-executivo, o brigadeiro Antonio Lorenzo. Na Bahia, ele se reuniu com o então superintendente local da PF, Leandro Almada, e seus dois assessores diretos, os delegados Flávio Marcio Albergaria Silva e Marcelo Werner Derschum Filho.