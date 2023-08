Parque de Exposições deve abrigar mais de 500 famílias do Terra Prometida

A equipe do governo se reuniram no Parque de Exposições, nesta terça-feira, 15, para tratar sobre o acolhimento ofertado às mais de 500 famílias retiradas do bairro Irineu Serra mediante decisão judicial, durante o dia de hoje.

Conforme adiantado, além do aluguel social e toda a disponibilidade de transporte dos pertences das famílias para casas de parentes, o governo diz que passará a disponibilizar o galpão da Indústria, no parque, tanto para abrigo temporário, quanto para salvaguarda de bens da família, oferecendo segurança, assistência social e de saúde.

A gestão também destaca que no local haverá atendimento do serviço social, saúde e psicológico, já que as equipes integradas da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Seasd) fará o acolhimento adequado das pessoas.

Já as famílias alocadas em casa de familiares ou parentes, e que pedirem auxílio do Estado para guardar os pertences, terão o apoio dos servidores de plantão, que farão o registro documental de todos os objetos, dando segurança no armazenamento.