Na Expoacre, governo e instituições firmam acordos para fortalecer o agronegócio

Mais um importante avanço em favor do setor agrícola foi consolidado nesta terça-feira, 1º, durante a Expoacre, em Rio Branco. O governo do Estado celebrou a assinatura de termos de cooperação técnica que visam ao desenvolvimento da produção rural, com a Universidade Federal do Acre (Ufac), Instituto Federal do Acre (Ifac), Ministério Público do Acre (MPAC) e Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ).

“O governador Gladson Cameli assumiu a missão de transformar para melhor a realidade do campo e estamos trabalhando muito para que isso aconteça. O que estamos fazendo aqui são investimentos audaciosos e inéditos para alavancar ainda mais o nosso setor a curto, médio e longo prazo”, destacou o secretário de Agricultura, José Luis Tchê.

Com a implantação do futuro laboratório de análises bromatológicas, o leite produzido no Acre terá mais controle de qualidade, assegurando a segurança alimentar dos consumidores. A aquisição dos equipamentos e insumos será feita por meio de parceira entre Estado e Ufac.

“Mais uma vez, a nossa universidade assume o compromisso de colaborar com projetos que possam trazer benefícios para a população e a economia”, pontuou Josimar Batista, vice-reitor da instituição.

Já o Ifac cedeu ao governo uma área de 3,5 hectares, localizada nas dependências do Campus Agrícola, às margens da rodovia Transacreana, na capital, para a implantação da nova central de incubação de aves.

“Queremos que esse seja um polo de muito conhecimento e que possa dar sua contribuição ao crescimento social e econômico do nosso estado”, enfatizou a reitora Rosana Cavalcante.

O Poder Executivo estadual e o MPAC firmaram acordo para a captação de recursos, integração e monitoramento de projetos estratégicos. “Por meio da cooperação, estamos nos colocando à disposição da Secretaria de Agricultura, para que possamos transmitir toda a nossa expertise neste assunto”, declarou Danilo Lovisaro, procurador-geral de Justiça.

No mesmo evento, também foi instituído o Programa de Melhoria de Qualidade Genética do Rebanho Bovino no Acre, que conta com o apoio da ABCZ. “Isso garantirá, principalmente, que pequenos e médios produtores tenham acesso facilitado ao melhoramento genético, o que vai gerar o melhor custo-benefício e aumento da produção, com o uso da tecnologia”, argumentou Gabriel Cid, presidente da entidade.

A solenidade foi realizada no estande da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), no Parque de Exposições Wildy Viana, e contou com a participação de diversas autoridades, empresários e profissionais ligados ao agronegócio.