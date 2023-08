Justiça define data para leilão de mansão do ex-jogador Cafu, avaliada em R$ 27,4 milhões

A Justiça de São Paulo marcou para o dia 6 de setembro o leilão da mansão do ex-jogador Marcos Evangelista de Morais, o Cafu, capitão do pentacampeonato da Seleção Brasileira.

A propriedade, avaliada em mais de R$ 27,4 milhões, teria sido colocada como garantia para empréstimos com bancos e financeiras.

O imóvel a ser leiloado fica em Alphaville, bairro com condomínios luxuosos na região metropolitana de São Paulo, e tem R$ 43 mil de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) atrasados.

De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), o processo está aberto desde 2018. O percentual mínimo para venda por meio do leilão é de 50% do valor do imóvel e deve ocorrer por meio de leilão eletrônico.

O jogador chegou a recorrer da decisão, mas sem sucesso. Estima-se que as dívidas do jogador, eventual destino do montante arrecadado, estão na casa de R$ 11 milhões.