PM prende traficante com arma, drogas e dinheiro na Valdomiro Lopes, na capital

Militares do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) prenderam um homem na noite desta terça-feira, 1, com uma arma de fogo, munições, drogas e dinheiro, durante abordagem a um veículo na rua Valdomiro Lopes, no Bairro da Paz.

A guarnição já tinha informações de que um indivíduo conhecido na região usava um carro HB20 vermelho para traficar entorpecentes. O veículo foi localizado e abordado próximo a uma boca de fumo, parado no acostamento, ocupado por um homem e duas mulheres.

Os militares encontraram no carro uma pistola calibre .9mm municiada, 96 trouxinhas de cocaína e mais de 120 pedras de crack, além de uma quantia de mais de 940 reais em espécie e algumas cédulas de dinheiro boliviano.

As mulheres afirmaram estarem de carona no veículo. O homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para ser encaminhado à Justiça.

Por Assessoria de Comunicação da PMAC