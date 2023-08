Ingressos de shows de Paul McCartney esgotam e fãs reclamam de plataforma

A venda de ingressos dos shows de Paul McCartney, que retorna ao Brasil com a turnê “Got Back tour”, começou nesta quinta-feira (10). Embora a espera fosse grande, o primeiro dia de vendas deixou insatisfeitos diversos fãs que não conseguiram concluir a compra ao se deparar com as mensagens da plataforma de vendas: “não foram encontrados ingressos disponível no momento”.

No Twitter, internautas expressaram indignação com o rápido esgotamento dos bilhetes. Diversas mensagens estão sendo publicadas, além de vídeos que demonstram que, logo após o horário de início das vendas, não haviam mais opções disponíveis em nenhum dos setores.

Comprar ingresso pela Eventim é uma experiência TERRÍVEL. A empresa favorece cambistas com bots de compra.

Esqueçam comprar ingresso legitimamente para Paul McCartney ou qualquer show.

A primeira apresentação ocorrerá no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em 30 de novembro de 2023. Em seguida, é a vez da Arena MRV receber o cantor, em Belo Horizonte, em 3 de dezembro. Completam a lista de show as cidades de São Paulo (Allianz Parque), em 9 de dezembro, Curitiba (Couto Pereira), em 13 de dezembro, e Rio de Janeiro (Maracanã), em 16 de dezembro.

Ingressos

Para adquirir ingressos, os fãs do cantor devem acessar o site da empresa Eventim ou por pessoalmente nas bilheterias oficiais. A pré-venda, exclusiva para clientes do Banco BRB, está com os ingressos esgotados. Veja os preços dos ingressos mais baratos e mais caros por região.