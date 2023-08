PSG libera Neymar para negociar com o Barcelona; Al Hilal e time da MLS

Após informar a Neymar que não conta com ele para a temporada, o Paris Saint-Germain deu aval para o atacante negociar com o Barcelona. De acordo com o jornal “Sport”, o clube francês entende que o retorno ao time catalão é a principal opção para o brasileiro neste momento. A matéria afirma que o melhor caminho para concretizar a volta do jogador é que ele assine com um clube da Arábia Saudita e seja repassado por empréstimo aos Culés até a metade de 2024. Atualmente, o maior desafio do time espanhol é se adequar às regras de fair play financeiro estabelecidas pela LaLiga, associação que organiza o campeonato nacional. Sem o desejo de cumprir seu contrato com o PSG, válido até a metade de 2027, Neymar também estaria priorizando o retorno ao Barcelona.

Apesar da possibilidade de um empréstimo do time saudita para o Barcelona, a imprensa europeia também não descarta a permanência de Neymar na Arábia. De acordo com o jornal francês “L’Équipe”, o Al Hilal planeja oferecer um salário de 80 milhões de euros por ano (cerca de R$ 430 milhões) para ficar com o brasileiro. Liderado pelo treinador português Jorge Jesus, ex-Flamengo, o time busca um reforço de peso para concorrer com o Al Nassr, que conta com Cristiano Ronaldo. Até o momento, o clube sediado em Riad já fez algumas movimentações interessantes no mercado da bola, contratando Malcom, Milinkovic-Savic, Rúben Neves e Koulibaly. A ideia, entretanto, é adquirir uma peça do tamanho de CR7. Por fim, segundo o jornalista Fabrizio Romano, especializado em movimentação do mercado da bola, Neymar também tem na mesa uma oferta de um time da MLS (Liga de Futebol dos Estados Unidos). Após o Inter Miami fechar com Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba, outras equipes planejam fazem contrataçoes ousadas. Até o momento, o nome do clube interessado no brasileiro não foi revelado.

Por Jovem Pan News