Câmera flagra mulher tendo moto roubada em plena luz do dia próximo ao PS

Uma câmera de segurança flagrou mais um episódio de falta de segurança na capital acreana.

Pela data da filmagem, o flagrante de assalto aconteceu durante esta segunda-feira, 14. Uma mulher está em uma moto distraída ao mexer em um aparelho celular ao se aproximar um homem lentamente. Ao chegar perto da vítima, o bandido mostra o que parecer ser um revolver na cintura.

Assustada, a moça se afasta e o bandido, antes de partir, ainda pede o capacete da vítima.

O assalto ocorreu em uma movimentada rua na esquina da avenida Nações Unidas, região do Bosque, onde fica a entrada das ambulâncias no Pronto-Socorro da capital acreana em plena luz do dia.

Um fato que chama atenção é a pichação em um muro no local do assalto onde está escrito que é proibido roubar.

As imagens podem auxiliar a polícia a identificar e prender o assaltante.