Titãs anuncia shows extras para a turnê de despedida “Encontro”; veja quais são as datas

Para a alegria dos fãs, a banda Titãs anunciou nesta terça-feira (11) as últimas e novas datas dos shows da turnê “Encontro”, após o sucesso das primeiras apresentações.

Agora chamados de “Pra Dizer Adeus”, os shows, no Brasil, estão marcados para o final do ano, passando por cidades em que já estiveram e contemplando na agenda novos lugares. Confira:

18/11 – Rio de Janeiro (Arena Jockey)

24/11 – Recife (Área Externa do Centro de Convenções)

25/11 – Natal (Arena das Dunas)

03/12 – Juiz de Fora (Expominas)

8/12 – Londrina (local será anunciado em breve)

10/12 – Uberlândia (local será anunciado em breve)

12/12 – Porto Alegre (Auditório Araújo Vianna)

16/12 – Teresina (Teresina Hall)

23/12 – São Paulo (Allianz Parque)

“Vocês pediram e nós ouvimos! Trouxemos novas datas para a turnê Titãs Encontro, e esses são os últimos shows”, anunciaram na legenda da publicação que já soma mais de 800 comentários e quase 8 mil curtidas.

Ingressos

A série de shows inicia uma pré-venda para aqueles que querem repetir a dose nesta quarta-feira (12). A partir de quinta-feira (13), as vendas para todas as cidades estarão liberadas no site oficial e na plataforma Eventim, às 12h.