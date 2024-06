São Paulo sai na frente duas vezes, mas Corinthians busca empate pelo Brasileiro

Corinthians e São Paulo ficaram no empate por 2 a 2 neste domingo (16), na Neo Química Arena, em clássico válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor abriu o placar com Lucas, logo no início do jogo, mas levou o empate em golaço de Igor Coronado. Cacá, contra, recolocou os são-paulinos na frente, mas Gustavo Mosquito igualou o marcador novamente e deu números finais ao confronto.

Com o resultado, o São Paulo foi a 15 pontos e segue na parte de cima da tabela. Já o Corinthians, que foi a 7, está a apenas um ponto da zona de rebaixamento.

As duas equipes fizeram um clássico quente em Itaquera. O time do técnico Luis Zubeldía trazia na bagagem a vitória na casa alvinegra conquistada no Campeonato Paulista, a primeira do clube desde a inauguração do estádio, em 2014.

O triunfo no início da temporada parece ter feito com que o São Paulo iniciasse o clássico mais à vontade.

Aos 4 minutos de jogo, Lucas Moura arrancou pelo meio e tabelou com Calleri. O camisa 9 devolveu para o meia-atacante, que bateu cruzado para abrir o placar. Segundo gol do jogador no Brasileirão.

Após um início de partida em que não conseguiu se impor, o Corinthians passou a ficar mais com a bola e chegou ao gol de empate. Aos 31, Coronado recebeu do lado esquerdo e chutou colocado, de chapa, tirando de Jandrei e marcando um golaço na Neo Química Arena.

Com os donos da casa inflamados pela torcida, o São Paulo voltou a ter a vantagem. Em bela jogada coletiva pelo lado direito, Lucas acionou Igor Vinícius, que invadiu a área e cruzou rasteiro. Cacá tentou cortar e acabou mandando para o próprio gol: 2 a 1, aos 41 da etapa inicial.

Entretanto, o Timão conseguiu reagir rápido e logo igualou o marcador mais uma vez. Depois de um cruzamento na área são-paulina, Luciano pegou o rebote e demorou para soltar a bola. Yuri Alberto desarmou o camisa 10 tricolor e Gustavo Mosquito aproveitou para finalizar de esquerda, no ângulo de Jandrei, já nos acréscimos do primeiro tempo.

O Corinthians ainda teve Caetano expulso no fim da etapa final, após levar o segundo cartão amarelo.

Na próxima rodada, o São Paulo enfrenta o Cuiabá, quarta-feira (19), no MorumBIS. Já o Timão visita o Internacional, também na quarta, no Estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina.