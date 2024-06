Adolescente que abortou induzida por homem no Acre é levada para exames

A adolescente acreana de 13 anos, que abortou induzida por um homem de mais de 40 anos, em Porto Walter, interior do Acre, foi transferida de avião, via Tratamento Fora do Domicílio (TFD), para Cruzeiro do Sul, na tarde deste domingo, 16.

A menina é acompanhada por uma Conselheira Tutelar e uma psicóloga. Ela deu entrada na Unidade Mista de Saúde do município pela manhã e, de acordo com uma fonte do ac24horas, a jovem está bem de saúde.

A viagem é para dar continuidade aos exames e perícias relacionadas ao caso de estupro de vulnerável e de indução ao aborto, em que ela seria vítima de Sérgio Souza, o Lola, que seria o pai da criança abortada.

O acusado teria dado 4 comprimidos para ela tomar e abortar. No dia 1° de junho, a menina abortou no banheiro de casa e jogou o natimorto em um terreno baldio.

“Ela está bem. Só vai para Cruzeiro do Sul por questões burocráticas mesmo. Ela veio para a Unidade de Saúde para ir de TFD para Cruzeiro, onde serão feitos os exames”, explicou a fonte.

A Polícia Civil fez um pedido de exame de conjunção carnal na vítima e uma perícia. Mas o médico da unidade não seria habilitado a fazer os procedimentos.

Sérgio Souza, o acusado, segue preso na Delegacia de Porto Walter pelos crimes de estupro de vulnerável e indução ao aborto da menor de 13 anos. Deverá ser transferido da Delegacia do município para o presídio Manoel Nery, em Cruzeiro do Sul, ainda neste domingo ou no início desta semana.