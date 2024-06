Com gol de joia, Fla empata com Athletico e se mantém na liderança do Brasileirão

Segundo tempo

A segunda etapa iniciou com as equipes partindo com mais ímpeto na busca do gol. O primeiro grande lance do jogo foi do Furacão, aos 10 minutos. Após passe do lateral Christian, Madson, frente a frente com o goleiro do Flamengo na área, se atrapalhou e finalizou por cima do gol.

A entrada de Gabigol no lugar de Lorran, aos 21 minutos, colocou mais emoção no duelo. Logo em seu primeiro lance, o camisa 99 do Fla balançou as redes, mas o gol foi invalidado por Daronco por impedimento no lance, após checagem do VAR.

As duas equipes se abriram em busca do gol e o duelo em Curitiba cresceu em emoção e lances de perigo. O Flamengo teve boas oportunidades de abrir o placar, com o chute de Victor Hugo, aos 25, e Cuello, quase contra, aos 33.

O duelo entre rubro-negros pegou fogo nos minutos finais. o Furacão teve um pênalti marcado, aos 43 minutos, após a bola resvalar na mão do zagueiro David Luiz dentro da área. Em uma batida forte e no alto, sem chances para Rossi, Fernandinho colocou o Athletico na frente do placar.

Aguerrido, o Flamengo foi para cima e, de tanto lutar, conquistou o suado empate aos 53 minutos, após cabeçada do jovem Evertton Araújo. Antes do apito final, Daronco expulsou o técnico do Furacão, Cuca, por reclamação.

Próximos jogos

O Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira, às 20h, em duelo contra o Bahia no Maracanã. O Furacão também joga no Rio na próxima rodada. A equipe de Cuca visita o Botafogo na quarta-feira (19), às 19h, no Nilton Santos.