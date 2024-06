Campeonato Brasileiro: Vitória marca no último lance e derrota o Internacional

Com um gol de pênalti no último lance, o Vitória derrotou o Internacional em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. No estádio do Barradão, em Salvador, o Leão se impôs no primeiro tempo e foi para o intervalo em vantagem.

Aos sete minutos, após erro na saída de bola da defesa gaúcha, o volante Willian Oliveira recebeu passe de Alerrando e abriu o placar. Ainda na etapa inicial, Alerrandro apareceu mais uma vez, agora para balançar as redes, mas o gol foi anulado pelo VAR, que assinalou impedimento.

No segundo tempo, os donos da casa continuavam mais perigosos e o Colorado não conseguia incomodar. Mas aos 36 minutos, após belo passe de Gabriel Carvalho, Wesley recebeu na frente do gol, driblou o goleiro Lucas Arcanjo e deixou tudo igual.

Nos acréscimos, em disputa na área, Allario acertou um chute em Willian Oliveira. O VAR revisou o lance e o árbitro marcou a penalidade. O zagueiro Wagner Leonardo foi para a cobrança e não desperdiçou. Final: Vitória 2×1 Internacional.

Com o resultado, o Internacional estacionou no meio da tabela, somando 11 pontos. Mesmo com o primeiro resultado positivo na competição, o Vitória continua na zona de rebaixamento.

Próximos jogos Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória volta a jogar no estádio do Barradão. O Leão recebe o Atlético-MG, na quinta-feira (20), às 18h30 (de Brasília).

Um dia antes, na quarta-feira (19), o Internacional recebe o Corinthians no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. A partida começa às 21h30 (de Brasília).