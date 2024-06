Bellingham quer coroar, na Alemanha, a grande temporada que teve pelo Real Madrid, sua primeira com o clube espanhol. Campeão de LALIGA e da Champions League, o camisa 10 é um dos favoritos à Bola de Ouro.

Atuais vice-campeões, os ingleses iniciam sua caminhada rumo ao título com o pé direito. O país, que só venceu até hoje um grande torneio no futebol (Copa do Mundo de 1966), sonha com sua primeira taça da Eurocopa.

Na próxima rodada, a Inglaterra enfrenta a Dinamarca, na quinta-feira (20), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt. A equipe do técnico Gareth Southgate busca garantir a classificação antecipada.