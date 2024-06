Humaitá é goleado e acumula nove derrotas no Brasileirão Série D

O Manauara alcançou sua oitava vitória em nove partidas pela Série D do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (16), o ‘Robô da Amazônia’ aplicou uma goleada de 5 a 0 sobre o Humaitá-AC, no Estádio Florestão, em Rio Branco (AC). Os gols da equipe amazonense foram marcados por Carlinhos, Neto Oliveira (2), Romarinho e Wallace Moraes.

Com esse resultado, o Manauara mantém a liderança do grupo, somando agora 25 pontos, 14 a mais que o Trem-AP, primeiro time fora do G-4, que ainda tem um jogo a realizar nesta rodada. O Humaitá, por sua vez, permanece na última posição sem nenhum ponto conquistado e com chances mínimas de classificação.

O ‘Tourão de Porto Acre’ detém o indesejado título de pior equipe entre todas as divisões do Campeonato Brasileiro.

Na próxima rodada, o Humaitá enfrentará o São Raimundo-RR no estádio Canarinho, em Boa Vista, às 18h pelo horário de Brasília, no sábado (22).