Refém é liberado e presidiários entregam armas; BOPE entra no presídio da capital

Após quase 24 horas de rebelião, os detentos ligados ao Comando Vermelho resolveram liberar o Policial Penal que estava sendo feito de refém durante a rebelião no Presídio Antônio Amaro Alves, em Rio Branco ,na manhã desta quinta-feira, 27. Além disso, os faccionados entregaram as armas e os militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) iniciaram o controle e varredura da unidade prisional.

Apesar do governo ainda não confirmar, existe o relato de pelo menos 5 mortes, que seriam de bandidos ligados a facção Bonde dos 13, tudo como as principais lideranças. Após tomar o controle do presídio, detentos ligados ao CV teria invadido a ala do B13 e executado as principais lideranças. Detentos que foram poupados do massacre, tiveram que “rasgar a camisa” se ingressar no CV.