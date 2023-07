Internacional e Palmeiras ficam no empate sem gols no Beira-Rio

Inter e Palmeiras empataram em 0 a 0, neste domingo (16), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado e o Verdão até tentaram, mas não conseguiram movimentar o placar.

Com o resultado, ambas as equipes caíram uma posição na tabela. Os gaúchos foram para o 11º lugar, com 22 pontos, e os paulistas terminaram a rodada em sexto, com 25.

O próximo compromisso do Inter é contra o RB Bragantino, fora de casa, pela 16ª rodada, no próximo domingo (23). O Palmeiras recebe o Fortaleza, no Allianz Parque, no sábado (22).

Primeiro tempo

Com Enner Valencia em campo, o time do Internacional trabalhou nos primeiros minutos para tentar servir o novo comandante do ataque, fazendo a zaga palmeirense marcar bem o equatoriano. Aos 16, Wanderson finalizou a primeira chance a gol do Colorado nas mãos de Weverton. Aos 19, Gabriel Menino mandou para o gol e John defendeu, no rebote, Raphael Veiga perdeu a oportunidade de abrir o placar.

Enner Valencia por todos os lados

Participativo, o atacante ajudava na construção de todas as jogadas do Colorado, fazendo o Palmeiras ficar todo no campo defensivo. Aos 32, Alan Patrick serviu Valencia, que obrigou Weverton a espalmar na defesa. A bola foi para escanteio e em seguida, o goleiro precisou fazer outra defesa, após Vitão cabecear. O Inter seguiu pressionando. Aos 33, De Pena errou a mira e a bola passou raspando na meta Palmeirense.

Reação palmeirense nos minutos finais

Na parte final da primeira etapa, o time de Abel Ferreira passou a pressionar mais no campo de ataque. Aos 36, Gabriel Menino chutou e John defendeu sem surpresas.Aos 46, Gustavo Gómez chutou mas errou a mira. 0 a 0.

Segundo tempo O Inter voltou dos vestiários sem Mercado e Aránguiz, que sentiram desconforto na coxa e quadril, respectivamente. Nico Hernández e Campanharo entraram nas vagas. Aos 13 minutos, John fez uma enorme defesa a tirar bola quase indefensável de Gabriel Menino.

Jogo disputado As duas equipes bem que tentavam sair do zero a zero, mas com boa marcação e boas defesas, Inter e Palmeiras não davam chances um ao outro. Aos 28, a bola sobrou dentro da área para Enner Valencia tentou uma bicicleta, mas errou a pontaria – o lance também estava invalidado.

John salva Aos 32, o Murilo aproveitou cobrança de falta e mandou para o gol, mas a bola acabou no peito do goleiro John. Antes que a partida acabasse, aos 45, Mano promoveu a entrada do volante Gabriel, pela primeira vez nesta temporada. O jogador estava fora dos gramados desde a lesão nos ligamentos do joelho, em outubro de 2022.

Inter 0 x 0 Palmeiras Internacional: John; Bustos, Vitão, Mercado (Nico Hernández, intervalo), Renê; Rômulo, De Pena, Aránguiz (Campanharo, intervalo), Alan Patrick, Wanderson (Lucca, 29min 2ºT) e Valencia (Gabriel, 45min 2ºT) Técnico: Mano Menezes.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos, 20min 2ºT) e Raphael Veiga (Breno Lopes, 25 min 2ºT);John John, López (Endrick, 25min 2ºT) e Artur. Técnico: Abel Ferreira.

Cartões amarelos: Gabriel Menino, do Palmeiras (31min, 1ºT); Flaco López, do Palmeiras (37min, 1ºT);

Público: 41.823.

Renda: R$ 1.270.139,00.

Motivo: 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Data e horário: 15 de julho de 2023 (domingo), às 18h30.

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre.

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA).

Árbitro de vídeo: VAR: Rodrigo Nunes de Sa (Fifa-RJ).