Velório de médico é marcado por comoção; enterro será amanhã

O velório do médico oftalmologista, Edmo Orlando Fonseca Coelho, de 73 anos, foi marcado por grande comoção, principalmente, pelas circunstâncias de sua morte.

Edmo, morreu carbonizado na noite deste sábado, 15, após a caminhonete que dirigia colidir com uma carreta em um trecho da BR-364.

O a24horas conversou com familiares que disseram que não há informações precisas de como ocorreu a tragédia. Uma perícia realizada no local deve apontar as causas do acidente. Uma das hipóteses é o excesso de velocidade, já que a força do impacto destruiu a caminhonete do médico que foi rapidamente consumida pelas chamas.

Orlando era major da reserva da Polícia Militar, e atuou durante muitos anos na Policlínica da PM. O oftalmologista também atuava há décadas como profissional credenciado pelo Detran, sendo, inclusive, dono de uma das clínicas mais tradicionais da capital acreana.

O velório acontece durante todo o domingo, 16, na Capela da Funerária São João Batista, onde centenas de ex-companheiros de trabalho na PM, clientes, amigos e familiares prestam suas últimas homenagens. Conforme informações da família, o enterro acontece nesta segunda-feira, 17, às 16 horas, no Cemitério São João Batista.