Em estreia de Vidal, Athletico-PR vence o Bahia por 2 a 0 na Arena da Baixada

O Athletico-PR venceu o Bahia por 2 a 0 neste domingo na Arena da Baixada em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi a estreia do meia Arturo Vidal, recém contratado pelo Furacão. O chileno entrou aos 16 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o CAP subiu para a 8ª colocação da tabela, com 23 pontos, enquanto o Bahia segue na 16ª posição, 2 pontos a frente da zona do rebaixamento.

Na próxima rodada, o Tricolor Baiano recebe o Corinthians, no sábado (22), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Um dia depois, no domingo (13), às 18h30, o Athletico visita o Vasco, em São Januário, no Rio.

O jogo

O jogo começou morno, sem muitos lances de perigo de ambos os lados, e logo na primeira oportunidade o atacante Vitor Roque mostrou porque o Barcelona decidiu apostar no seu talento. Aos 22 minutos, o ex-jogador de América e Cruzeiro aproveitou bom cruzamento de Khellven para empurrar para o fundo do gol do Bahia.

O segundo gol do Furacão foi quase uma repetição do primeiro. Aos 33 minutos, Khellven recebeu pela direita e cruzou na área, e Erick subiu mais que todo mundo para cabecear para o fundo das redes de Marcos Felipe.

O jogo na Arena da Baixada ficou marcado ainda pela estreia do chileno Arturo Vidal, que entrou aos 18 do segundo tempo, no lugar de Vitor Bueno e teve uma boa chance de marcar o terceiro do Furacão em um lance de cabeça.

Em uma partida apática e sem levar risco real ao gol do Athletico, o Bahia chegou a seis jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro.

Athletico-PR 2 x 0 Bahia Athletico: Bento; Khellven (Madson), Thiago Heleno, Zé Ivaldo e Lucas Esquivel; Erick, Fernandinho (Hugo Moura) e Christian; Vitor Bueno (Vidal), Canobbio (Cuello) e Vitor Roque (Pablo). Técnico: Wesley Carvalho.

Bahia: Marcos Felipe; Cicinho (Matheus Bahia), Gabriel Xavier, Kanu e Ryan (André); Acevedo (Yago Felipe), Thaciano e Cauly; Ademir, Kayky (Lucas Mugni) e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Gols: Athletico-PR: Vitor Roque (aos 22 minutos do 1ºT) e Erick (aos 33 minutos do 1ºT).

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS).

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA/MG) e Maira Mastella Moreira (RS).

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (FIFA/MG).

Cartões amarelos: Zé Ivaldo e Thiago Heleno (Athletico-PR). Everaldo (Bahia).

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR).

Data: 16 de julho de 2023 (domingo)