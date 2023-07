Gladson visita órgãos do Estado para verificar avanços e novos investimentos no Acre

Em visita institucional ao Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), nesta quarta-feira, 12, em Rio Branco, o governador Gladson Cameli conversou com o presidente da instituição, José Bestene, sobre os avanços no saneamento acreano.

Cameli aproveitou a oportunidade para conversar com os servidores e ouvir as demandas do setor.

“A equipe de governo já está em contato com o corpo técnico e a presidência do Saneacre para dar seguimento aos projetos da autarquia. Precisamos avançar na área de saneamento, que é uma importante questão para a infraestrutura”, disse.

“Nosso objetivo dar celeridade ao trabalho que já viemos desempenhando ao longo dos últimos quatro anos. Estamos viabilizando a liberação de recursos para executar projetos do Saneacre”, observou José Bestene.

Governador reconhece empenho dos servidores da Sefaz

Cameli também esteve em uma das instalações provisórias da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), localizada no Bosque. O prédio-sede da instituição passa por uma grande reforma estrutural, com previsão de ser concluída até o fim do ano.

O governante acreano agradeceu o empenho dos servidores e destacou o empenho do governo na busca pela valorização dos trabalhadores estaduais, além da possibilidade de realização de um novo concurso público.

“Nossos servidores são os principais responsáveis pelo funcionamento do Estado e merecem ser tratados com respeito e atenção. O governo está ciente das demandas da Sefaz, e uma delas é o concurso, que é esperado desde 2009”, pontuou.

A servidora e atual presidente do Sindicato dos Trabalhadores Fazendários do Acre (Sinfac), Solange Cruz, enalteceu o compromisso do governo do Acre com o funcionalismo público.

“Nesses últimos anos, vemos o quanto o governador e sua equipe têm se mobilizado para nos valorizar. Queremos agradecer por todo esforço e dedicação com a nossa categoria”, afirmou.

“É sempre uma satisfação receber o governador em nossa secretaria e poder apresentar o que temos feito em prol do desenvolvimento do Acre”, explicou Amarísio Freitas, titular da pasta.

Acre reduz alertas de desmatamentos e queimadas

Na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), o governador comemorou a redução nos índices de desmatamento ilegal da floresta e das queimadas.

“A pauta ambiental está sendo discutida no mundo inteiro. O Acre sempre foi protagonista nesse assunto e queremos continuar crescendo sempre em harmonia com a natureza”, enfatizou.

Conforme explicou a gestora da pasta, Julie Messias, em comparação com o primeiro semestre do ano anterior, o estado reduziu em 66% os alertas de desmatamento e em 75% os alertas de queimadas.

“Temos trabalhado na educação ambiental e recuperado áreas degradadas por meio de sistemas agroflorestais, que estão contribuindo com aumento da renda dos produtores rurais. Além disso, conseguimos avançar na regularização fundiária das propriedades rurais”, relatou.