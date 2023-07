AU STATE PET oferece táxi leva e trás com praticidade e segurança aos animais

Chamou, chegou. É nessa rapidez e praticidade que a AU STATE PET quer oferecer mais um serviço exclusivo a seus clientes. A partir desta semana, o Austate Táxi já está preparado para buscar os Pets no conforto do lar com segurança e comodidade de um carro climatizado, além de muito carinho aos animais. O contato para acionar o serviço é: (68) 99243-8582 ou (68) 3222-5515.

O empreendimento entende que a correria do dia a dia faz com que as pessoas busquem cada vez mais facilidade no cotidiano e afazeres da rotina. “Por isso, o AuState Táxi vem com o propósito de buscar e deixar o Pet, enquanto o dono trabalha ou resolve seus compromissos. A comodidade que todos precisam”, garante o PET.

Com o Austate Táxi, é possível reservar banho e tosa, consultas, vacinas e muitos outros serviços. A AU STATE PET é um pet shop e clínica completa com profissionais altamente capacitados, localizada na Estrada Dias Martins, em Rio Branco.

Saiba mais:https://ac24horas.com/2023/04/09/au-state-pet-inaugura-centro-cirurgico-e-app-exclusivo-de-venda-no-acre/amp/

https://ac24horas.com/2022/07/31/acre-ganha-primeiro-pet-shop-com-canal-de-vendas-online-e-banho-e-tosa-aberto-a-visao-do-cliente/amp/