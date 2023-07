Famosos lamentam pelas redes sociais a morte do artista acreano João Donato

Maria Gadú, Paulo Miklos, Gaby Amarantos, Wilson Simoninha e muitos outros famosos usaram suas redes sociais para lamentar a morte do artista acreano João Donato. O músico, cantor, instrumentista e compositor morreu aos 88 anos, na madrugada desta segunda-feira, 17, no Rio de Janeiro.

“Gratidão por tudo! Beijo imenso na família que tanto gosto”, disse a cantora Maria Gadú. Gabi Amarantos também agradeceu pelo trabalho de um dos grandes nomes da Bolsa Nova e MPB. “Obrigada por tudo mestre”.

O produtor do filme ‘Noites Alienígenas’, Sérgio de Carvalho também comentou sobre o falecimento de Donato. “Obrigado Mestre! desde a floresta, muito obrigado”.

Veja o que outros artistas falaram.

Marcelo D2

“João Donato foi um dos seres humanos mais incríveis que conheci nessa passagem, um Brasileiro sensacional… me chamava de Marcelinho e isso enchia meu coração. Vou sentir muito sua falta meu amigo, descanse em paz”.

— Marcelo D2 (@Marcelodedois) July 17, 2023



Wilson Simoninha, músico

“Um dos grandes mestres da nossa música, João Donato. Lembro com carinho da emoção de ter tocado com ele em um programa do Serginho Groisman e ter passado a tarde no camarim conversando e escutando suas histórias foi incrível. Meus sentimentos Donatinho e toda família. Seguiremos escutando seus acordes e suas canções”.

Ritchie

“R.I.P. João Donato. Tive o privilégio de receber João na minha casa 2 ou 3 vezes por semana durante todo o ano de 1989. Ele vinha gravar suas ‘demos’ no meu estúdio. Aprendi muito de música Brasileira com ele. Vá em paz, meu amigo! Grato pela honra de te conhecer pessoalmente”.

R.I.P. João Donato 😢

Tive o privilégio de receber João na minha casa 2 ou 3 vezes por semana durante todo o ano de 1989. Ele vinha gravar suas “demos” no meu estúdio. Aprendi muito de música Brasileira com ele. Vá em paz, meu amigo! Grato pela honra de te conhecer pessoalmente. pic.twitter.com/2Fji1Snyii

— Ritchie 👽 (@ritchieguy) July 17, 2023



Cissa Guimarães

“Vai na luz, meu amigo. Muito obrigada por tudo”.

Augusto Martins

“Meu amigo tão querido, João Donato, partiu… Homem sensacional! Vai deixar sua linda música pra posteridade..! Viva, João Donato! Ele tinha a alegria como modo de vida”.