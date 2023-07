Governo torna sem efeito nomeação de aprovados em concurso da Sesacre

O governo do Acre publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 17, decreto que torna sem efeito a nomeação de quase 40 profissionais aprovados no concurso da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) que não apareceram no tempo exigido pelo edital para tomarem posse em seus cargos.

Entre os profissionais, estão agentes administrativos, auxiliares de farmácia, técnicos em laboratório e contabilidade e médicos em diversas especialidades.

Nos próximos dias, o governo deve fazer a convocação de profissionais do cadastro de reserva aprovados no concurso para ocupar as vagas.

Confira abaixo a lista: