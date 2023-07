PSD decide acionar comissão de ética contra suspeito de agressão a Alexandre de Moraes

O PSD decidiu acionar a comissão de ética do partido para avaliar a expulsão da legenda do empresário Roberto Mantovani, um dos suspeitos de hostilizar e agredir a família do ministro Alexandre Moraes.

A assessoria de imprensa do partido confirmou à CNN que Mantovani é filiado à sigla e repudiou o episódio no Aeroporto Internacional de Roma contra a família do magistrado do STF (Supremo Tribunal Federal).

O empresário e a sua esposa, Andreia, devem prestar depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira (18), às 9h, na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo.

Segundo apurou a CNN, a Polícia Federal já solicitou a preservação das imagens do circuito interno do aeroporto internacional e a expectativa é de que tenha acesso a elas até quarta-feira (19).

O governo brasileiro também pretende pedir auxílio para a polícia italiana, por meio de um acordo de cooperação internacional, que ainda não foi firmado oficialmente.

Moraes foi alvo de xingamentos de um grupo de cidadãos brasileiros. Uma mulher hostilizou Moraes, chamando-o de “bandido, comunista e comprado”.

Outro deu coro aos insultos e, logo depois, chegou a agredir fisicamente o filho do ministro, segundo a Polícia Federal. Um terceiro homem juntou-se aos dois agressores, proferindo palavras ofensivas.

O ministro recebeu durante o final de semana mensagens de solidariedade de políticos tanto de esquerda como de direita.