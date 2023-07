Após três homicídios em 3 horas, comerciante é alvo de tiros de escopeta no bairro Belo Jardim II

O comerciante Antônio Pereira Mattos, de 37 anos, o “Toinho”, foi alvejado com tiro de escopeta na noite desta quarta-feira, 13, ao ter a casa invadida por dois homens armados de escopeta na rua Primeiro de Maio, no bairro Belo Jardim II, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, Toinho” tem um comércio de venda de CD’s no bairro e não possui nenhum envolvimento com o crime ou passagem pela polícia.

Ele estava sentado na frente de casa quando dois homens chegaram de moto no portão e o chamaram. Ao se levantar para atender o chamado, os desconhecidos invadiram o quintal e um atirou de escopeta no peito da vítima.

Mesmo ferido, “Toinho” ainda conseguiu correr até a residência dos fundos, onde foi socorrido por familiares.

Uma equipe do SAMU foi acionada para atender a vítima, que teve o estado de saúde agravado quando recebia o socorro médico, sendo necessário ser entubado.

Encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, a vítima deu entrada em estado gravíssimo.

Segundo informações da polícia, a vítima não possui passagem e nem envolvimento com organização criminosa.

Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa- DHPP estão em busca de informações que ajudem a identificar os criminosos.