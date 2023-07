Flamengo vence o Athletico-PR e vai encarar o Grêmio na semifinal

Pela terceira Copa do Brasil consecutiva, o Flamengo estará na semifinal. O time carioca voltou a vencer o Athletico-PR, nesta quarta-feira (12), agora na Ligga Arena, em Curitiba, e vai encarar o Grêmio — que superou o Bahia pouco antes.

A vitória por 2 a 0 teve gols de Erick (contra), aos 45 minutos do primeiro tempo, e Gabigol, aos 49 da etapa final.

Premiação

Com a classificação para a próxima fase, o Flamengo vai embolsar R$ 9 milhões. A vaga na grande decisão vale, pelo menos, R$ 30 milhões, pelo vice-campeonato, enquanto se for campeão fica com R$ 70 milhões.

Próximos jogos

O Flamengo, em segundo lugar com 26 pontos, volta a campo no domingo, no Maracanã, para o clássico diante do Fluminense, pela Série A do Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília).

O Furacão, por sua vez, recebe o Bahia, às 18h30 (de Brasília), no mesmo dia. A equipe paranaense é 11ª colocada com 20 pontos.

Athletico empilha chances

Precisando do resultado, o Athletico foi para cima do Flamengo e dominou quase todas as ações da primeira etapa. Acuado, os cariocas tentavam sair em velocidades, mas via os donos de casa sempre recuperarem a bola quando perdia a posse.

Vitor Roque, por muito pouco, não abriu o marcador para o Furacão. Em seu primeiro jogo com a venda para o Barcelona-ESP já anunciada, o camisa 9 acertou um belo chute na trave. O outro Vitor, o Bueno, de falta também teve boa chance.

Fla respira com gol contra Pouco atacante, o Flamengo contou com a sorte e abriu o placar na Arena da Baixada. Após lançamento na área, Arrascaeta mandou de cabeça para o meio e Erick cabeceou contra o próprio patrimônio. Fla 1 a 0.

O gol, foi um duro golpe para um Athletico superior e que partia para o intervalo em desvantagem, de dois gols. No primeiro jogo, derrota por 2 a 1. E o Flamengo, mesmo mal em campo, ia para o segundo tempo com uma bela vantagem.

Gol anulado de forma duvidosa e outro validado O segundo tempo começou idêntico ao final do primeiro. Athletico pressionando e abusando de perder chances. Matheus Cunha quase entregou de bandeja o empate para os donos da casa, mas se redimiu a tempo.

Porém, na primeira escapada, Gabigol recebeu ao lado de Thiago Heleno, driblou Bento e empurrou para o fundo das redes. De forma ajustada, o gol foi anulado pela arbitragem de vídeo, sendo que o impedimento já havia sido marcado no campo.

A anulação gerou revolta dos jogadores do Flamengo e do técnico Jorge Sampaoli. Após o lance passar no telão e ser anulado, o técnico reclamou demais e foi advertido com cartão amarelo.

No último minuto de partida, Gabigol deixou o dele. Após cruzamento na área, ajeitada de cabeça de Léo Pereira, o camisa 10 fuzilou o gol der Bento e confirmou a vitória por 2 a 0.

Flamengo em mais uma semifinal Atual campeão da Copa do Brasil, o Flamengo está mais uma vez entre os quatro primeiros do torneio nacional. O Rubro-Negro vai medir forças com o Grêmio, outro clube tradicional na competição.

Em uma eventual final, o Flamengo pode repetir a decisão do ano passado, diante do Corinthians que disputa vaga nas semifinais contra o América. Palmeiras e São Paulo são os outros dois na briga.

Troca de última hora Após confirmar a escalação, o técnico Jorge Sampaoli precisou mudar sua equipe ainda no aquecimento. O volante Erick Pulgar sentiu já no gramado da Arena da Baixada e foi substituído de última hora por Thiago Maia. Preocupação para o técnico argentino para o Fla-Flu do fim de semana.

Pulou o muro Jogador do Flamengo até a última segunda-feira (10), Vidal esteve na Arena da Baixada para acompanhar o jogo. Mas com a delegação do Athletico, seu novo clube. O volante chileno assistiu a partida em um camarote dos paranaenses e chegou ao estádio com o ônibus da delegação do Furacão.

Gabigol debochado Gabigol debochou dos torcedores do Athletico no primeiro tempo. Após o gol do Flamengo, um alimento — que aparentava ser um biscoito — foi atirado ao campo.

Ele comeu o alimento atirado ao gramado e logo em seguida foi mostrar para o árbitro, Bráulio da Silva Machado. Depois de comer, ele correu para a beira do campo e bebeu um copo de água.

Athletico 0x2 Flamengo Athletico: Bento; Pedro Henrique, Zé Ivaldo (Esquivel) e Thiago Heleno; Kelven (Mádson), Erick (Pablo), Fernandinho e Christian; Canobbio (Cuello), Vitor Bueno e Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho.

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Léo Pereira), Victor Hugo (Allan), Gerson, Everton Ribeiro (Luiz Araújo) e Arrascaeta; Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

Gols: Erick, contra (44min do 1ºT) e Gabigol (48min do 2ºT) para o Flamengo.

Cartões amarelos: Fernandinho, Esquivel, Cuello e Vitor Roque (CAP); Arrascaeta, Thiago Maia, Allan, Ayrton Lucas e Gabigol (FLA).

Cartão vermelho: Thiago Herleno (CAP); Gerson (FLA).

Motivo: Jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Data e horário: 12 de julho de 2023 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília).

Local: Arena da Baixada, Curitiba, Paraná.

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC).

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Kleber Lucio Gil (SC).

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)