Botafogo vence Patronato fora de casa pelos playoffs da Copa Sul-Americana 2023

O Botafogo entrou em campo com um time misto, poupando alguns de seus principais jogadores. Mesmo assim, finalizou mais e teve a melhor chance com Carlos Alberto, que após cruzamento de Marçal, finalizou por cima do gol. Os jogadores do Alvinegro ficaram revoltados com a arbitragem no lance, pedindo pênalti em cima do atacante.

No fim da primeira etapa, Lucas Perri salvou a equipe carioca. Valdez fez fila na zaga alvinegra, finalizou cara a cara com o goleiro e parou em uma ótima defesa de Perri. No rebote, Novero finalizou e parou em Sampaio, que fez boa intervenção.

Segundo tempo