Advogada Ouvidora da OAB do Acre é alvo da Operação Queda de Icarus deflagrada pela PF

A advogada Helciria Albuquerque dos Santos Sá é o principal alvo da Operação Queda de Icarus, deflagrada nesta terça-feira, 18, pela Polícia Federal que investiga supostos delitos de corrupção, advocacia administrativa, tráfico de influência e de constituição de organização criminosa.

Atualmente, Helcíria ocupa o cargo de Ouvidora-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil no Acre (OAB/AC). Ela também é irmã da Conselheira Federal da OAB, advogada Helcinkia Albuquerque.

De acordo com informes divulgados pela PF, o inquérito se iniciou a partir de denúncias acerca de cobrança de valores por servidor para intervir na liberação de produtos apreendidos por irregularidades nas indústrias de castanhas, situadas no estado do Acre. Helciria seria advogada de uma dessas indústrias.

Foram mobilizados policiais federais que cumpriram três mandados de busca e apreensão nos estados do Acre e de Goiás. Um desses mandados foram cumpridos na residencia e escritório da advogada, em Rio Branco.

O material apreendido será submetido à análise da equipe de investigação e à perícia criminal, podendo surgir novos fatos e pessoas investigadas.