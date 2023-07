Festival de praia de Cruzeiro do Sul vai arrecadar alimentos para famílias carentes

Têm início nesta terça-feira, 18, as inscrições dos candidatos a rei e rainha do Festival de Praia de Cruzeiro do Sul, com término dia 25, próxima terça-feira. Poderão se inscrever, moças e rapazes a partir de 16 anos. As inscrições gratuitas devem ser feitas na Rua Mato Grosso, n° 107, Bairro da Várzea.

Os vencedores vão ganhar dez prêmios, incluindo dinheiro, salão de beleza, cinema gratuito e outros.

O Festival de Praia de Cruzeiro do Sul será realizado nos dias 5 e 6 de agosto, na Praia da Várzea, quando haverá a escolha da realeza, com premiação, numa parceria da prefeitura de Cruzeiro do Sul e gabinete do vereador Leandro Cândido.

No dia 6, a entrada do Festival, será um quilo de alimento não perecível. Todos os itens vão compor cestas básicas, que serão doadas para famílias carentes do próprio bairro e de outras localidades de Cruzeiro do Sul.

“Nosso objetivo com esse Festival de Praia, é proporcionar entretenimento para as pessoas, gerar renda para os pequenos comerciantes e arrecadar um grande número de alimentos para doar para famílias pobres da cidade”, conta o vereador Leandro Cândido, organizador do Festival

Ele conta que os eventos tradicionais eram denominados de festivais de praia dos pescadores e que ficaram 30 anos sem realização, sendo resgatados no ano passado. “Resgatamos essa tradição dos Festivais de Praia e não vamos mais deixar se acabar. Agradecemos à prefeitura e ao governo do Estado, pela parceria”, cita o vereador.