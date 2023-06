Tradicional cavalgada movimenta Feira do Agronegócio em Plácido de Castro

A tradicional cavalgada realizada nesta sábado, 3, movimentou a segunda Feira do Agronegócio que acontece até este domingo, no município de Plácido de Castro, região do Abunã.

Centenas de cowboys e cowgirls participaram do evento a cavalo, em quadriciclos e comitivas. O secretário de estado de indústria, ciência e tecnologia (Seict), Assurbanipal Mesquita representou o estado. O deputado estadual Tanizio Sá e o deputado Arlenilson Cunha, representaram a Assembleia Legislativa.

A Feira que mobiliza o setor do agronegócio, apresenta novidades tecnológicas, entre elas, o drone de pulverização que vem revolucionando as atividades agrícolas. Ao lado do prefeito Camilo Silva, o titular da Seict também conheceu o potencial do município na cultura do café.

“Temos aqui excelentes oportunidades de negócios e muita inovação para quem pretende produzir de forma sustentável. O governo do Acre acerta quando fomenta eventos dessa envergadura. O prefeito Camilo está de parabéns e toda equipe organizadora”, comentou Mesquita.

O prefeito Camilo Silva, agradeceu a parceria firmada com o governo do Estado. O chefe do executivo municipal aproveitou para apresentar as autoridades presentes no evento, projetos da cidade que incentivam a produção de café, o chamado de ‘cinturão verde’, que visa atender mais de 150 produtores.

“Queremos nos tornar no maior produtor de grãos do estado. Aqui é uma vitrine do nosso trabalho em parceria com o homem do campo. Plácido vai produzir muito mais. A parceria com o governo do Acre tem sido fundamental para o crescimento do município”, disse o prefeito.

A Feira acontece até este domingo, 4, com uma extensa programação esportiva. Durante o dia, acontece mais uma prova do Circuito Estadual de Motocross na categoria kids, amadora e profissional.