Motocicleta roubada em frente à casa noturna é recuperada no bairro Cadeia Velha, na capital

Uma motocicleta de placa NAO 2414 que foi roubada na madrugada desse sábado, 3, em frente a uma casa noturna localizada na Avenida Dias Martins, em Rio Branco, foi recuperada pela polícia militar.

Informações da guarnição do Tático do 1° Batalhão apontam que desde o momento em que foi prestado a queixa de roubo, todas as guarnições da polícia militar ficaram em diligências para recuperar a motocicleta.

Em patrulhamento de rotina na rua Professora Judite Paiva, no final do bairro Cadeia Velha, em um matagal, a polícia encontrou a motocicleta que foi levada para a delegacia central de flagrantes (DEFLA)