Família com criança de nove anos capota carro na Via Chico Mendes em Rio Branco

Um capotamento envolvendo um carro modelo Siena capotou no canteiro da Via Chico Mendes na noite desse sábado, 3, em Rio Branco. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu depois que um motociclista teria evitado por várias vezes que o carro o ultrapassasse na via.

O motociclista conduzia sentido centro-bairro e o carro no mesmo sentido. O condutor do carro, identificado como Tito Costa, 34 anos, seguia com a esposa, Andreia Fabricia Alves da Silva, de 30 anos, e o filho de 9 anos.

Informações apontam que quando o carro tentou ultrapassar a motocicleta, acabou colidindo contra o canteiro que divide as duas pistas e capotando o veículo.

Segundo testemunhas, o motociclista, que não foi identificado, evitava a ultrapassagem, fazendo manobra de um lado para o outro.

A família que estava no interior do veículo sofreu algumas escoriações. Uma ambulância do SAMU foi acionada e prestou os primeiros atendimentos, e todos para a Upa do Segundo Distrito em situação estável.

Policiais do Batalhão de trânsito estiveram no local e fizeram o isolamento para o trabalho da perícia.