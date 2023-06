Suspeito de latrocínio contra motoboy de 36 anos no Acre é preso em Rondônia

A Polícia do estado de Rondônia, com informações repassadas pela Polícia Civil do Acre, prendeu na tarde dessa sexta-feira, 02, o foragido da Justiça Elias Nascimento da Silva.

O mesmo é suspeito de ser autor de um latrocínio (roubo seguido de morte) contra o motoboy Jimerson Willian Dutra, de 36 anos.

A vítima foi encontrada morta com as mãos amarradas em um matagal no ramal do Mutum, no último dia 22 de maio, em Rio Branco.

Após o crime, Elias conseguiu fugir para o estado vizinho de Rondônia, onde foi preso na cidade de Mármore.