Fortaleza e Bahia empatam sem gols pela nona rodada da Série A do Brasileiro

Fortaleza e Bahia empataram em 0 a 0 neste sábado, na Arena Castelão, pela nona rodada da Série A do Brasileiro. O jogo foi marcado por substituições forçadas para os dois lados. Guilherme, do Fortaleza, se chocou com o goleiro do Bahia e foi levado de ambulância para o hospital. Ele está bem e consciente. Zanocelo marcou no fim, mas Lucero estava impedido no lance. Na tabela, o Fortaleza foi aos 14 pontos, se aproximando do G-4. O Bahia tem oito pontos, ainda perto do Z-4.

Público e renda bruta em Fortaleza x Bahia



Público: 38.338

Renda Bruta: R$ 371.921,00



Primeiro tempo

Aos nove minutos, Thiago Galhardo assustou, de cabeça, à direita do gol do Bahia. O Bahia perdeu Vitor Hugo, que sentia dores no rosto, para a entrada de Gabriel Xavier. Thaciano mandou o chute, por cima da meta. Tinga conseguiu assustar pelo Fortaleza, em cabeceio para fora. Romarinho sentiu dores na coxa e saiu para a entrada de Guilherme. Após choque com o goleiro do Bahia, Guilherme precisou sair de ambulância. Ele está bem e consciente, segundo o Leão em nota.

Segundo tempo

Chutando de primeira, Pikachu perdeu uma chance incrível logo no começo do segundo tempo. Lucero tentou a finalização por cobertura, mas não acertou o alvo. Ele também tentou de cabeça, à direita da meta. Em chute de Cicinho, João Ricardo defendeu. Só o Fortaleza atacava. O meio-campo do Bahia não funcionava, e o setor ofensivo também não estava organizado. O Bahia apenas apostava na forte marcação para conter as investidas do Leão. No fim, Cicinho teve chance de fazer gol, mas mandou para fora por pouco. Zanocelo marcou no fim, mas Lucero estava impedido no lance.

Próximos embates

O Fortaleza duela com o Estudiantes de Mérida na terça-feira (6), às 19 horas, fora, pela Sul-Americana. No dia 10 de junho, enfrenta o Botafogo, também fora, pela Série A, às 21 horas. O Bahia encara no mesmo dia o Cruzeiro, às 18h30, em casa.







Fonte: ge