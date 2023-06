Prefeitura leva ação de vacinação na Escola Municipal Infantil Djanira Bezerra dos Reis

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), leva ação de saúde na Escola Municipal Infantil Djanira Bezerra dos Reis, no loteamento praia do Amapá, Segundo Distrito da capital. O objetivo é atualizar as carteiras de vacinação das crianças e também funcionários que desejam se vacinar.

Enoque Chagas, coordenador da Unidade de Saúde da Família, Maria de Jesus de Andrade, disse que a atividade começou na segunda-feira (12) e outras 2 escolas daquela região receberão também as ações.

” Hoje nós viemos vacinar todas as crianças que estão presentes na escola, e as demais que não vieram estamos comunicando os pais, que se dirijam até a escola para fazerem a atualização da carteira. Não só essa ação nessa escola, mas vamos fazer outras 2 ações em outras escolas para podermos chegar ao máximo de 100% de crianças com as carteiras atualizadas.”

A diretora da escola Darcleia dos Santos, informou que 156 crianças de 4 e 5 anos estão matriculadas em 2 turnos na escola, e que a regularização das carteiras de vacina facilita a vida dos pais. Basta que eles venham até a escola para vacinar seus filhos e sair daqui com a carteira atualizada.

“Tem uma grande importância. Primeiro é alcançar o máximo de regularização das carteiras de vacinas das crianças e também facilitar os pais a virem até a escola com as crianças.”