Motociclista colide com carro e acaba com pescoço cortado com estilhaço de vidro, em Rio Branco

Na tarde desta quinta-feira 14 um acidente aconteceu na estrada da sobral, entrada do bairro Boa União, em Rio Branco, quando o motorista de um carro teria freado não dando tempo do motociclista Marcelo Augusto da Silva Teles l, 25 anos, frear sua moto que veio a colidir na traseira do veículo.

Com o impacto da batida, Marcelo Augusto teria cortado o pescoço com os estilhaços do vidro traseiro do carro.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) deu os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Segundo os socorristas do Samu, Marcelo Augusto teve muita sorte por não ter atingido nenhuma artéria, apesar do corte ser profundo. Ele não corre risco de morte.