Polícia faz buscas por corpo que aparece em vídeo boiando no rio

A Polícia Civil do município de Plácido de Castro, distante 90 quilômetros da capital acreana, tenta identificar e localizar a pessoa que supostamente apareceu boiando em um vídeo divulgado no último domingo (4) preso em um balseiro no Rio Abunã. O vídeo teve ampla divulgação nas redes sociais. Serão iniciadas as investigações para saber o que realmente aconteceu, se um afogamento ou mais um assassinato.

De acordo com o vídeo, uma família que estava na cidade voltava para casa no seringal quando em certo trecho do Rio Abunã se deparou com o cadáver de um homem que vestia calça jeans azul e camisa preta.

Pelo vídeo, percebe-se que o cadáver já estava em estado de decomposição. As vozes de outras pessoas são ouvidas no vídeo, no entanto, toda a narrativa do tétrico achado é feita por uma mulher. Desconhece-se o paradeiro do cadáver, ou mesmo da pessoa que fez o vídeo.