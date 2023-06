Acusado de crime contra a vida irá responder pelo crime

A Juíza Luana Campos, da 1ª Vara do Tribunal do Júri da capital acreana, aceitou a denúncia do Ministério Público e o morador em situação de rua Paulo Mendonça da Silva, o “Paulinho Maluco”, vai responder na justiça por crime contra a vida.

Considerado de alta periculosidade e respondendo por outros delitos, ele é acusado de tentar matar a facadas o também morador de rua João Victor Leite, crime ocorrido no centro da cidade, tendo como causa uma antiga rixa e a disputa por um ponto de venda de drogas na Praça da Catedral.

De acordo com o que foi apurado, os dois que moram na rua há anos, tinham uma antiga rixa, e disputavam um ponto de venda de drogas. Na tarde do último dia 17 de abril, voltaram a se desentender, oportunidade em que trocaram inclusive ameaças de morte.

Já era noite quando João Victor Leite estava no local onde costumava dormir, quando em dado momento foi surpreendido com a chegada de “Paulinho Maluco”, que portava uma faca e o atingiu no abdômen. O acusado fugiu e por ser velho conhecido das forças de segurança, acabou preso em flagrante. No ano passado, jornalistas de uma rede de TV faziam uma reportagem na Praça dos Tocos, quando foram ameaçados por ele, que chegou a exibir uma faca.