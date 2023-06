Bingão clandestino funciona normalmente mesmo após ser fechado por fiscais da prefeitura

Um bingo irregular continua funcionando normalmente mesmo após uma ordem de fechamento por falta de licença, dada por fiscais da Prefeitura de Rio Branco em 2022. O espaço na avenida Getúlio Vargas, nas proximidades do número 1.237, é um estacionamento privativo durante o dia, mas no período noturno recebe um grande número de pessoas para apostar de segunda a domingo, sempre a partir das 19h.

O flagrante ocorre na mesma semana em que um bar que foca no atendimento ao público LGBTQIA+ foi fechado por fiscais da prefeitura pela falta de um alvará ambiental.

Segundo documentos aos quais o ac24horas teve acesso, no dia 30 de junho do ano passado, no mesmo local, Francisco Felisberto das Neves, um funcionário do Depasa de 70 anos, foi autuado por fiscais municipais pela prática de jogo de azar, previsto no artigo 50 da lei das contravenções penais, e compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos. Itens relacionados ao bingo, como cartelas, globo para sorteio, microfones e caixas de som, foram recolhidos. Quase um ano depois da notificação, o local voltou a funcionar no mesmo lugar sem a devida autorização.

Imagens registradas no último domingo, 3, mostram uma grande movimentação no local. Dezenas de mesas estão espalhadas e ao menos 4 pessoas fazem venda de cartelas de bingo, enquanto as pessoas se acomodam em suas mesas. Já outras imagens gravadas durante o dia mostram que o espaço não tem extintor de incêndio e não apresenta a menor higiene.

Veja o vídeo: