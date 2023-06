Polícia Civil espera relatório do IML para saber causa da morte de agricultor em Epitaciolândia

O delegado do município de Epitaciolândia, Luís Tonini, juntamente com seus investigadores, estão a espera do laudo que será emitido pelo Instituto Médico Legal – IML, da Capital do Acre, para saber o real motivo da morte do colono.

Identificado como José Chaves de Souza, de 26 anos, seu corpo foi encontrado em um campo de uma propriedade localizada na zona rural do município de Epitaciolândia na tarde deste sábado, dia 3.

Parentes se dirigiram até a delegacia para comunicar o fato e ao se deslocarem até o local onde estava o corpo, foi constatado que o cadáver apresentava sinais de traumas, como um olho roxo e possível indícios de ter sido espancado com um pedaço de madeira que foi encontrado nas proximidades.

Por levantar suspeita na morte, o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal – IML, na Capital, onde passará por exames forenses, afim de descobrir a causa da morte, se foi natural ou não.

Diante das suspeitas, o delegado José Luís Tonini, irá aguarda o laudo pericial e já estaria ouvindo pessoas da localidade. O caso está em aberto e mais informações serão passadas a qualquer momento.

