Operação Rapta captura 21 bandidos no Acre e Amazonas

Em uma ação das delegacias da capital e do interior, a Polícia Civil do Acre (PCAC) deflagrou na manhã desta terça-feira, 6, a operação “Rapta”, em que cumpriu 35 ordens judicias, sendo 28 mandados de prisão e sete de busca e apreensão. Durante a ação policial 21 pessoas foram presas.

Foram presas pessoas em Rio Branco, Tarauacá, Porto Acre e Manaus. A operação contou com a participação de mais de cinquenta policiais e foi exitosa em retirar de circulação 21 pessoas que se dedicavam a práticas criminosas.

A operação busca tirar de circulação integrantes de uma organização criminosa de âmbito nacional, com forte atuação no estado. As investigações iniciaram com base em informações coletadas durante o inquérito de um sequestro ocorrido em setembro de 2022, em que um adolescente foi raptado e os bandidos queriam dinheiro para extorquir a família da vítima.

Durante a prática do crime de extorsão mediante sequestro mais de dez pessoas foram presas durante a execução do crime, e respondem a processo criminal pela prática deste crime, porém, a investigação possibilitou a libertação do refém sem o pagamento do resgate.

No curso desta investigação foi possível identificar membros da organização que não participaram do sequestro, motivo pelo qual passaram a responder pelo crime de integrar organização criminosa.

Durante o cumprimento das ordens judiciais uma equipe apreendeu droga em uma das residências, dando ensejo a prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, pois foi comprovado que o investigado vendia droga no varejo.